Microlino 55 Edition | svelata la serie speciale con gli interni in Alcantara
Tolti i veli sulla Microlino più esclusiva di sempre. Si chiama 55 Edition ed è il frutto della collaborazione tra tra Erre Company e Alcantara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: microlino - edition
Microlino presenta la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025
Microlino ’55 Edition, debutto rétro elettrico al Festival Car di Moncalieri
Microlino ‘55 Edition, debutta al Festival Car 2025 l’omaggio alle microcar anni ’50
Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition https://megamodo.com/interni-in-alcantara-per-microlino-55-edition/… - X Vai su X
Microlino '55 Edition ha debuttato il occasione del Concorso d'Eleganza Festival 2025. Una serie limitata che rende omaggio alla nascita della microcar, avvenuta nel 1955. Maggiori informazioni su #AnsaMotori #microlino #55edition - facebook.com Vai su Facebook
Microlino 55 Edition: svelata la serie speciale con gli interni in Alcantara - Si chiama 55 Edition ed è il frutto della collaborazione tra tra Erre Company e Alcantara ... Lo riporta msn.com
Microlino «55 Edition», la più esclusiva delle microcar si veste di Alcantara - Presentata al Concorso d’Eleganza Festival Car nei giorni del Salone di Torino, punta su interni esclusivi in Alcantara e design «retrò» ... corriere.it scrive