Michele Marco Rossi | il violoncellista a processo per maltrattamenti e violenza sessuale

Michele Marco Rossi è un violoncellista 35enne che ha conquistato i teatri italiani ed europei. Ma ora dovrà affrontare un processo per maltrattamenti e violenza sessuale. La sua ex ragazza lo ha denunciato nel luglio 2023. Per vessazioni fisiche e verbali di ogni tipo dal 2015 al 2019. Lei, racconta oggi Il Messaggero, lo seguiva nei concerti e nei conservatori. Lui aveva anche altre donne. Lei invece doveva assecondare tutti i suoi capricci. L'intimo e le pratiche sessuali. Tra questi le imponeva quale intimo indossare e a quali pratiche sessuali doveva sottoporsi. Le scriveva anche. E se lei non rispondeva reagiva così: «Sei una cagna, mi fai schifo».

Michele Marco Rossi, star del violoncello accusato di violenza sessuale sull'ex: avrebbe girato video intimi ricattandola - Lui è un enfant prodige della musica classica e contemporanea, un violoncellista che a soli 35 anni ha conquistato i palchi dei più prestigiosi teatri italiani ed europei.

