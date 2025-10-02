Michele Criscitiello rapinato in auto | puntata una pistola e rubato un Rolex da 65mila euro

Cosa è successo a Michele Criscitiello?. Nella mattinata di giovedì 2 ottobre, Michele Criscitiello, 42 anni, presidente della Folgore Caratese e amministratore delegato di Sportitalia, è stato vittima di una rapina mentre si trovava alla guida della sua Porsche a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Erano circa le 9:45 quando Criscitiello stava percorrendo la strada verso gli studi televisivi di Sportitalia, partendo dallo Sportitalia Village di Verano Brianza. All’altezza dello stadio Ernesto Breda, fermo al semaforo, è stato avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter che ha urtato lo specchietto laterale della sua auto, il cosiddetto “trucco dello specchietto”, raggiro classico delle bande specializzate in rapine di orologi di lusso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Michele Criscitiello rapinato in auto: puntata una pistola e rubato un Rolex da 65mila euro

