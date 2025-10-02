Michele Criscitiello rapinato in auto | i ladri gli strappano un Rolex da 65 mila euro
Bruttissima disavventura, nella mattinata di oggi giovedì 2 ottobre, per l'avellinese Michele Criscitiello, 42 anni, presidente della Folgore Caratese e ceo di Sportitalia. Criscitiello è stato avvicinato da uno scooter mentre era fermo al semaforo a Sesto San Giovanni (Milano) è stato avvicinato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
