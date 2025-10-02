Michele Criscitiello rapinato del Rolex da 80mila euro a Sesto San Giovanni
Sesto San Giovanni (Milano), 2 ottobre 2025 – Il colpo al semaforo, a due passi dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Due uomini su uno scooter si avvicinano a u n'auto ferma in coda e puntano al finestrino anteriore sinistro: il conducente si vede puntare una pistola, non si sa se vera o finta; poi uno dei due rapinatori gli sfila dal polso sinistro un orologio Rolex del valore di circa 80mila euro. Il derubato è Michele Criscitiello, giornalista televisivo di Sportitalia e presidente della società calcistica Folgore Caratese. Ruzza e il Rolex rubato rivenduto online: il re degli orologi su Tik Tok smaschera il ricettatore Il colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
