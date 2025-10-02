Michele Criscitiello rapinato del Rolex da 70mila euro | gli hanno puntato una pistola in faccia
Prima il colpo sullo specchietto, pochi attimi dopo si è trovato una pistola puntata in faccia (non è chiaro se vera o giocattolo) e una mano che gli ha strappato il Rolex dal polso.Attimi di paura per Michele Criscitiello, amministratore delegato di Sportitalia e presidente della società. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: michele - criscitiello
Michele Criscitiello: “Cerco la perfezione, Sportitalia vincente in tv e come brand”
Michele Criscitiello rapinato in auto: i ladri gli strappano un Rolex da 65 mila euro
Michele Criscitiello rapinato del Rolex da 80mila euro a Sesto San Giovanni
Michele Criscitiello vittima del trucco dello specchietto: derubato di un Rolex da 70mila euro https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/michele_criscitiello_vittima_trucco_specchietto_derubato_rolex_70mila_euro_orologio-424886047/?ref=twhl… - X Vai su X
Il pensiero di Michele Criscitiello su De Bruyne e non solo - facebook.com Vai su Facebook
Michele Criscitiello rapinato del Rolex da 70mila euro: vittima della tecnica dello specchietto - Michele Criscitiello, noto giornalista di Sportitalia, è stato rapinato del suo prezioso Rolex di circa 70mila euro. Come scrive msn.com
Michele Criscitiello rapinato del Rolex da 70mila euro: minacciato con una pistola - Il giornalista era fermo al semaforo in auto a Sesto San Giovanni quando è stato avvicinato da due uomini in scooter, uno dei quali armato di pistola. Scrive msn.com