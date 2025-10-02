Michele Criscitiello rapinato del Rolex da 70mila euro | gli hanno puntato una pistola in faccia

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima il colpo sullo specchietto, pochi attimi dopo si è trovato una pistola puntata in faccia (non è chiaro se vera o giocattolo) e una mano che gli ha strappato il Rolex dal polso.Attimi di paura per Michele Criscitiello, amministratore delegato di Sportitalia e presidente della società. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

