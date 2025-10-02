Michele Criscitiello | pistola in faccia e rapinato del Rolex da 65mila euro

Monzatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di terrore questa mattina per Michele Criscitello, il 42enne presidente della Folgore Caratese oltre che Ceo di Sportitalia. Criscitello era in macchina a Sesto San Giovanni. Era fermo al semaforo rosso quando, improvvisamente, si è avvicinato un motorino che gli ha spaccato lo specchietto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

