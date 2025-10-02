Michele Criscitiello derubato del Rolex da 70mila euro che indossava al polso a Sesto San Giovanni

Michele Criscitiello, giornalista e conduttore tv, è stato derubato del Rolex da 70mila euro che indossava al polso mentre si trovava a bordo della sua auto a Sesto San Giovanni (Milano). 🔗 Leggi su Fanpage.it

