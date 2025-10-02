Michele Criscitiello derubato a Milano | via il Rolex da 70mila euro con la tecnica dello specchietto
L'agguato a Sesto San Giovanni. Attimi di paura per Michele Criscitiello, giornalista televisivo e amministratore delegato di Sportitalia. Il 42enne, nella mattinata di giovedì 2 ottobre, è stato rapinato del Rolex da 70mila euro che portava al polso mentre si trovava a bordo della sua auto. Il fatto è avvenuto a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Criscitiello, fermo al semaforo con la sua Porsche, è stato avvicinato da un motorino che ha urtato lo specchietto retrovisore, per poi allontanarsi rapidamente. La minaccia con la pistola. Convinto si trattasse di un banale incidente, Criscitiello ha abbassato il finestrino.
