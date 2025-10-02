Michela Ferrante | Mi sono rovinata per un filler alle occhiaie Ho perso la vista periferica operata 7 volte

Michela Ferrante racconta a La Volta Buona il suo calvario tra malattia e interventi estetici finiti male. Dopo la diagnosi di endometriosi, decise di ricorrere a un filler alle occhiaie: "Mi sono affidata a quello che pensavo fosse il più bravo, ma dopo sette operazioni mi ritrovo così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: michela - ferrante

“Mia mamma mi abbandonò in un casale e sparì, ho sofferto di anoressia e bulimia, pesavo 38 chili. Sono rimasta con il viso paralizzato per un filler”: parla Michela Ferrante

DRAMMA DOPO L’INTERVENTO: il racconto shock di Alessia Fabiani e Michela Ferrante

Michela Ferrante torna a sfilare a 41 anni: «Sono arrivata a pesare 38 chili. Dopo un filler sbagliato ho tentato il suicidio. Sono stati anni terribili» - facebook.com Vai su Facebook

Michela Ferrante torna a sfilare a 41 anni: «Sono arrivata a pesare 38 chili. Dopo un filler sbagliato ho tentato il suicidio. Sono stati anni terribili» - X Vai su X

Michela Ferrante: “Mi sono rovinata per un filler alle occhiaie. Ho perso la vista periferica, operata 7 volte” - Michela Ferrante racconta a La Volta Buona il suo calvario tra malattia e interventi estetici finiti male. Lo riporta fanpage.it

“Ho perso la vista periferica”: Michela Ferrante racconta il suo dramma - Durante la puntata di La volta buona su Rai1, la modella Michela Ferrante ha condiviso con il pubblico il suo difficile percorso di salute, raccontando fin dall’inizio la gravità della situazione e sc ... Da quilink.it