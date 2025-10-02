Michael Polish anticipa la possibilità di Alarum 2
Il regista Michael Polish è tornato dietro la macchina da presa con Alarum, un thriller di spionaggio che segue due agenti segreti ( Scott Eastwood e Willa Fitzgerald ) in fuga per vivere il loro amore lontano dal mondo delle spie. La loro nuova vita viene però sconvolta quando varie agenzie di intelligence attaccano il loro rifugio alla ricerca di un hard disk rubato. Alarum rappresenta la più recente incursione di Polish nel cinema d’azione. Il regista è noto per film come Force of Nature e 90 Minutes in Heaven, spesso realizzati insieme al fratello Mark, con cui ha lavorato a progetti come The Astronaut Farmer e The Smell of Success. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
The Film Club. . “Alarum” (2025), diretto da Michael Polish, è ora disponibile su Prime Video! Sylvester Stallone è tornato ed è protagonista nei panni dell'agente Frank Chester in questo action thriller adrenalinico dove nessuno è al sicuro. Al suo fianco Scot - facebook.com Vai su Facebook