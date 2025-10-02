Mia cognata ha rivelato a tutti che ero incinta avevo chiesto espressamente di tenere nascosta la gravidanza Sono furiosa | una futura mamma si sfoga su Reddit

La gravidanza è un fatto privatissimo e personale. Qualsiasi decisione venga presa dai futuri genitori andrebbe rispetta col massimo rispetto. A lmeno è quello che ci si aspetta in famiglia. Eppure a una futura mamma 26enne è accaduto un evento che l’ha traumatizzata e lo ha raccontato su Reddit: “Mia cognata a rivelato che ero incinta e le avevo detto di non dire nulla”. Insomma la coppia di fidanzati aveva deciso di dare la lieta notizia solo ad un gruppo strettissimo di parenti, ma si erano entrambi raccomandati di non dire nulla a nessuno anche perché erano in una fase assai delicata della gravidanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia cognata ha rivelato a tutti che ero incinta, avevo chiesto espressamente di tenere nascosta la gravidanza. Sono furiosa”: una futura mamma si sfoga su Reddit

