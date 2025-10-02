Mi stanno per arrestare! poi il silenzio L’ultimo messaggio del politico Pd Paolo Romano dalla Flotilla

Un ultimo messaggio, poche parole affidate a un canale sicuro prima di scomparire nel silenzio imposto dalle misure di sicurezza. Così Paolo Romano, classe 1996, consigliere regionale lombardo del Partito Democratico, ha salutato famiglia e amici nella serata di ieri, quando le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state abbordate dalle forze israeliane a circa settanta miglia dalla Striscia di Gaza. Leggi anche: “Il diritto internazionale non conta niente!”. Flotilla, bufera sul ministro Tajani «Se leggete questo messaggio sto per essere arrestato. Probabilmente, tempo che vi arrivi, lo sarò effettivamente stato», ha scritto Romano, consapevole dell’imminente fermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

