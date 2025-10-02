Mi sono reso conto di avere la sindrome di Tourette I tour? Mi terrorizzano Maschero tutto mi mostro pomposo compiaciuto ma sono olimpionico del ‘masking' | parla Robbie Williams

2 ott 2025

I’m ADHD! No You’re Not è il nome di un podcast condotto da Paul Whitehouse e della dottoressa Mine Conkbayir e in una delle ultime puntate l’ospite è stato Robbie Williams che ha raccontato di avere la sindrome di Tourette. La popstar ha spiegato di avere fatto un test per la diagnosi dell’autismo che è risultato negativo ma che ha rivelato “tratti autistici” e ha poi aggiunto: “Mi sono appena reso conto di avere la Tourette, ma non si manifesta all’esterno. Sono pensieri intrusivi che arrivano: l’altro giorno camminavo per strada e ho realizzato che questi pensieri intrusivi fanno parte della Tourette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

