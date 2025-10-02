MG Motor accelera | +31% di immatricolazioni nei primi nove mesi 2025

Tra i marchi che più hanno sorpreso il pubblico italiano, MG Motor archivia i primi nove mesi del 2025 con un balzo a doppia cifra, grazie a una gamma multitecnologica capace di parlare a target molto diversi e a un posizionamento di prezzo che continua a fare la differenza anche in un contesto competitivo sempre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mg motor accelera 31Mg chiude i primi nove mesi a +31% grazie a offerta multi-tecnologia - 810 immatricolazioni (pari a un aumento annuo di quasi il 18% e una quota di mercato al 3,01%) il marchio - msn.com scrive

MG Motor, record di vendite in Italia a febbraio 2025 e quota sopra il 3% - MG Motor continua a registrare risultati più che positivi sul mercato italiano, proseguendo nel suo trend di crescita confermato dal nuovo record di vendite ottenuto nel mese di febbraio, con 4. Come scrive motorionline.com

