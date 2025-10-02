De Gregori uno e trino. Il tour “Rimmel 2025 - Teatri Palasport Club”, varato per celebrare i cinquant’anni del suo album più popolare e amato, sottolinea già nel titolo l’intenzione di calarsi in ambientazioni diverse per sommare dimensioni, pubblici e umori diversi. In Lombardia si focalizza su due città: Brescia, dov’è atteso l’11 novembre al Clerici e il 7 febbraio al DisPlay, e Milano, che l’accoglie il 6 dicembre tra le gradinate del Forum e il 14 febbraio al Fabrique. Nove canzoni in cui De Gregori trova posto pure alla dedica a Pannella de “Il Signor Hood”, alla dolente anima migrante della “Pablo” firmata assieme a Lucio Dalla, alle suggestioni dylaniane e dylaniate di “Piccola mela” e alla danzante “Buonanotte fiorellino”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mezzo secolo di Rimmel (e non sentirli). Doppia data a Milano e Brescia: "Le mie giovani storie sentimentali"