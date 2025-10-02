Nome: Pierluca. Cognome: Mariti. Un po’ burocratico come inizio, ma meglio essere chiari. Anche perché se no si rischia di chiamarlo @piuttostoche: l’hashtag con cui si è fatto conoscere sui social. Tanto che ora quando va per teatri li riempie. E si moltiplicano le date. Come da domani a domenica al Manzoni con “Grazie per la domanda“, assolo di stand-up comedy di questo ex-ragazzo classe 1989, amatissimo anche alla radio, dove su Rai2 conduce Safari. Pierluca, come sta andando lo spettacolo? "Bene, siamo alla fine. E ora mi sento anche molto molto bravo e sereno nel farlo. Vorrei che i primi spettatori tornassero a vedere quanto è migliorato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Metti il teatro #piuttosto_che i social: "Sul palco ho scoperto la libertà. Non voglio più essere un hashtag"