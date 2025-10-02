Mette-Marit di Norvegia malata trattamento sempre più devastante E il figlio è pieno di debiti

La Principessa Mette-Marit di Norvegia affronterà un intenso mese di riabilitazione polmonare, un programma di quattro settimane che la terrà lontana dai suoi impegni ufficiali per tutto ottobre, fatta eccezione per alcune apparizioni molto specifiche. Intanto spuntano nuovi guai per il figlio Marius Borg: in attesa del processo, che partirà il prossimo febbraio, sono trapelati i debiti del ragazzo con tanto di auto sequestrata. Mette-Marit di Norvegia è malata, ultime cure estenuanti. Né il Palazzo né Mette-Marit hanno fornito molti dettagli sul nuovo trattamento contro la malattia. La Principessa si è limitata a spiegare durante un evento ufficiale che alternerà il suo soggiorno tra casa e ospedale: “Vivrò in parte a casa e in parte in ospedale”, ha dichiarato durante la sua visita nella contea di Hallingdal. 🔗 Leggi su Dilei.it

