Meteo le previsioni in Campania per giovedì 2 ottobre 2025

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1916m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1898m.

