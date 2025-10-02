Meteo Italia | weekend tra sole e piogge anticiclone fragile sotto attacco atlantico

Roma - L’alta pressione in arrivo dall’Europa occidentale porterà un sabato stabile, ma una perturbazione domenicale riporterà piogge e nuvolosità al Centro-Sud. Il primo weekend di ottobre si preannuncia segnato da un equilibrio instabile tra sole e maltempo. Dopo il passaggio del vortice freddo proveniente dall’Europa orientale, che nei giorni scorsi ha portato aria rigida e precipitazioni sparse soprattutto sul versante adriatico, il sistema si allontanerà verso i Balcani. In contemporanea, un campo di alta pressione tenterà di espandersi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, restituendo condizioni più miti e cieli sereni su buona parte d’Italia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: weekend tra sole e piogge, anticiclone fragile sotto attacco atlantico

In questa notizia si parla di: meteo - italia

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Previsioni meteo, l’autunno è arrivato davvero: tanta pioggia e calo termico su tutta Italia

Weekend meteo shock in Italia: clima estivo tradito dai violenti temporali improvvisi?

++ Allerta meteo Italia ++ Nubifragi, frane e fenomeni estremi, allarme per domani 2 ottobre e attenzione massima: le regioni a rischio - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo Italia, settimana di forte maltempo: oltre 100mm di pioggia da nord a sud e prime nevicate sulle Alpi ageei.eu/allerta-meteo-… - X Vai su X

Meteo Italia: weekend con perturbazione veloce, nuova settimana tra sole e nubi - Dopo il freddo dei giorni scorsi, attesa un’alternanza di schiarite e piogge: perturbazione rapida tra domenica e lunedì, poi clima più stabile ... Secondo abruzzo24ore.tv

Meteo del weekend: Italia divisa in due, tra sole e pioggia. Temperature in calo - Il meteo dell'ultimo weekend di settembre, sabato 27 e domenica 28, non promette nulla di buono: l'Italia è divisa in due, tra sole e pioggia. Da gazzetta.it