Roma - Dopo il freddo dei giorni scorsi, attesa un’alternanza di schiarite e piogge: perturbazione rapida tra domenica e lunedì, poi clima più stabile ma con variabilità. L’Italia si prepara a un fine settimana all’insegna della variabilità. Dopo l’ondata fredda che ha colpito il Paese portando temperature sotto media e le prime gelate autunnali, la situazione volge verso un lento miglioramento, ma con un nuovo fronte in arrivo che spezzerà la tregua. Domani, venerdì 3 ottobre, il Nord sarà in prevalenza soleggiato, con un aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Le temperature minime resteranno frizzanti, mentre le massime saliranno tra i 17 e i 22°C. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: weekend con perturbazione veloce, nuova settimana tra sole e nubi