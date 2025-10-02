Meteo in Italia nei prossimi giorni | instabilità al sud schiarite al nord

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nelle giornate a venire assisteremo a una transizione meteorologica: le regioni meridionali saranno maggiormente interessate da piogge e temporali, mentre al Nord e al Centro il tempo tenderà a divenire più stabile con ampie schiarite. Le temperature, in lieve calo, risulteranno più “autunnali”, con punte miti nelle ore centrali del giorno. Evoluzione generale e contesto atmosferico. Secondo le previsioni del servizio meteo, una modesta perturbazione transiterà verso il Sud e le zone adriatiche, portando un aumento della nuvolosità e rovesci sparsi. In seguito, nei giorni successivi l’Italia entrerà sotto l’influenza dell’ anticiclone delle Azzorre, con prevalenza di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

