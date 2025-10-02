Meteo allerta temporali su 6 Regioni | Centro-Sud il più colpito
L'Italia nella morsa freddo. L’inizio del mese sarà rigido, con minime fino a 5-6°C anche in pianura, fiocchi di neve oltre i 1400 metri sugli Appennini e venti freddi dai quadranti settentrionali. Rovesci, temporali e possibili grandinate soprattutto al Centro-Sud. Già dalle prime ore i venti di est-nordest tenderanno a rinforzare al Nord e su parte del Centro, con raffiche di Bora sull’alto Adriatico. Allerta gialla in sei regioni: Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Meteo, allerta gialla il 2 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio - Nuova allerta meteo gialla in Italia per il 2 ottobre 2025 per maltempo e criticità. Come scrive meteo.it
Meteo, allerta temporali su 8 Regioni: ecco dove. Le previsioni - Sono infatti ben otto, oggi, le regioni contrassegnate dal bollino giallo per temporali, fulmini, grandinate ma anche forti vent ... tg24.sky.it scrive