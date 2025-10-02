Met Gala Sarah Toscano | Body shaming? Ho risposto con la musica Su Sanremo dico…
Sarah Toscano ha la freschezza e la spensieratezza dei suoi 19 anni ma anche la lucidità di chi sa già cosa vuole. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: gala - sarah
Sarah Toscano annuncia l’album Met Gala, la tracklist e la cover
Album met gala di sarah toscano: novità e dettagli mai visti
Sarah Toscano stupisce i suoi fan e annuncia l’album “MET GALA”
Sarah Toscano pubblica "Met Gala": "Pochi sogni, preferisco che le cose accadano" #sarahtoscano #metgala #2ottobre - X Vai su X
Chi Magazine. . Sarah Toscano ha presentato il suo nuovo album “MET GALA” e per l’occasione ha sorpreso il pubblico con due performance acustiche di “Maledetto ti amo” e “Desco” Tutti i dettagli sul sito, al link in bio e nelle storie #chimagazine #sara Vai su Facebook
Sarah Toscano: "Met Gala racconta il mio grande sogno. A cena con Sinner e Alcaraz gli chiederei..." - L'intervista ad Affaritaliani - Da Sanremo al primo album 'Met Gala': "Al mio 2025 darei 8 per l'impegno". Secondo affaritaliani.it
Sarah Toscano: esce “Met Gala”, il primo album di inediti - Esce a mezzanotte in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali “MET GALA”, il primo album di Sarah Toscano, stella nascente del panorama pop italian ... Lo riporta fourzine.it