Messina si mobilita per la Flotilla e il popolo palestinese domani sciopero della Cgil Occupata un' aula dell' UniMe

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Messina si ferma e scende in piazza in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale di aiuti umanitari per Gaza abbordata in acque internazionali dalla Marina israeliana. Le reazioni non si sono fatte attendere: la Cgil ha proclamato lo sciopero generale nazionale per domani, venerdì 3 ottobre, mentre gli studenti dell’UDU Messina, insieme al Coordinamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

messina si mobilita per la flotilla e il popolo palestinese domani sciopero della cgil occupata un aula dell unime

© Feedpress.me - Messina si mobilita per la Flotilla e il popolo palestinese, domani sciopero della Cgil. Occupata un'aula dell'UniMe

In questa notizia si parla di: messina - mobilita

Settimana europea della mobilità, Fiab Messina ciclabile incontra stampa e cittadini e propone la Gimkana bimbi

messina mobilita flotilla popoloMessina si mobilita per la Flotilla e il popolo palestinese, domani sciopero della Cgil. Occupata un'aula dell'UniMe - La città di Messina si ferma e scende in piazza in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale di aiuti umanitari per Gaza abbordata in acque internazionali dalla Marina israe ... Riporta msn.com

Un sardo a Gaza con la Global Sumud Flotilla: «Con il popolo palestinese oppresso, contro il genocidio» - Partiremo per Tunisi e ci incontreremo con la flotta tunisina e la flotta spagnola per unirci al popolo ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Messina Mobilita Flotilla Popolo