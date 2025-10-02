Messina si mobilita per la Flotilla e il popolo palestinese domani sciopero della Cgil Occupata un' aula dell' UniMe
La città di Messina si ferma e scende in piazza in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale di aiuti umanitari per Gaza abbordata in acque internazionali dalla Marina israeliana. Le reazioni non si sono fatte attendere: la Cgil ha proclamato lo sciopero generale nazionale per domani, venerdì 3 ottobre, mentre gli studenti dell’UDU Messina, insieme al Coordinamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Messina si mobilita per la Flotilla e il popolo palestinese, domani sciopero della Cgil. Occupata un'aula dell'UniMe - La città di Messina si ferma e scende in piazza in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale di aiuti umanitari per Gaza abbordata in acque internazionali dalla Marina israe ... Riporta msn.com
Un sardo a Gaza con la Global Sumud Flotilla: «Con il popolo palestinese oppresso, contro il genocidio» - Partiremo per Tunisi e ci incontreremo con la flotta tunisina e la flotta spagnola per unirci al popolo ... Scrive unionesarda.it