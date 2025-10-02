La città di Messina si ferma e scende in piazza in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale di aiuti umanitari per Gaza abbordata in acque internazionali dalla Marina israeliana. Le reazioni non si sono fatte attendere: la Cgil ha proclamato lo sciopero generale nazionale per domani, venerdì 3 ottobre, mentre gli studenti dell’UDU Messina, insieme al Coordinamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Messina si mobilita per la Flotilla e il popolo palestinese, domani sciopero della Cgil. Occupata un'aula dell'UniMe