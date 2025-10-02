Messina Scrive spegne la prima candelina con tre antologie bilanci e progetti per valorizzare la comunità strettese

Messinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso il primo anno di lavoro di Messina Scrive, il collettivo degli scrittori messinesi, nato per volontà della scrittrice messinese Eliana Camaioni e che a dodici mesi dalla fondazione conta già un’ottantina di membri, anche grazie alla recente apertura agli esordienti assoluti under 30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messina - scrive

Caldo record anche a Messina, Nidil scrive al sindaco: "Tirocinanti nelle partecipate senza tutela"

La segreteria Sgs di Messina scrive al Mim : “Fondi Mof, i lavoratori della scuola hanno diritto a a quei soldi"

La segreteria Sgs di Messina scrive al Mim: “Fondi Mof, i lavoratori della scuola hanno diritto a quei soldi"

messina scrive spegne primaIl Messina non sfrutta l’uomo in più, passa il Gela con la doppietta di Sarao - Al “Franco Scoglio” matura la prima sconfitta del campionato per i giallorossi, nonostante il ritorno in curva del tifo organizzato. Da messinasportiva.it

Cerca Video su questo argomento: Messina Scrive Spegne Prima