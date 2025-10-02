Messaggio della Marina israeliana a Flotillia | Vi state avvicinando a zona sottoposta a blocco – Il video
(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 “Qui è la marina israeliana. Vi state avvicinando a una zona sottoposta a blocco. "Se desiderate consegnare aiuti a Gaza, potete farlo attraverso i canali stabiliti. Vi preghiamo di cambiare rotta verso il porto di Ashdod, dove gli aiuti saranno sottoposti a un'ispezione di sicurezza, poi trasferiti nella Striscia di Gaza”, il video diffuso dal Ministero degli Esteri israeliano mostra l'ordine lanciato al telefono alla Flotillia. Ministero Esteri Israele Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
