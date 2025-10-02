Mese prevenzione dentale Levrini Uninsubria | Funzione masticatoria è tutto

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "La forza masticatoria si riduce se non si curano i denti nel tempo. E' un messaggio semplice, diretto e finalmente comprensibile da tutti: i denti non servono solo a sorridere, ma soprattutto a masticare. E quando si mastica male, la qualità della vita peggiora". Lo ha detto Luca Levrini, direttore della Scuola di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mese - prevenzione

La prevenzione non va in vacanza: a Palermo mammografie gratis per tutto il mese di agosto

Settembre è il mese della “prevenzione fiscale” del Caf Acli di Arezzo

Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita

mese prevenzione dentale levriniMese prevenzione dentale, Levrini (Uninsubria): "Funzione masticatoria è tutto" - E' un messaggio semplice, diretto e finalmente comprensibile da tutti: i denti non servono solo a ... Da lanuovasardegna.it

mese prevenzione dentale levriniMese della prevenzione orale, 1 italiano su 3 ha paura di mordere una mela - Ricerca Ipsos, in caso di sanguinamento gengivale solo il 30% prenoterebbe una visita dal dentista ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mese Prevenzione Dentale Levrini