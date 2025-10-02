Mese prevenzione dentale Levrini Uninsubria | Funzione masticatoria è tutto

(Adnkronos) – "La forza masticatoria si riduce se non si curano i denti nel tempo. E' un messaggio semplice, diretto e finalmente comprensibile da tutti: i denti non servono solo a sorridere, ma soprattutto a masticare. E quando si mastica male, la qualità della vita peggiora". Lo ha detto Luca Levrini, direttore della Scuola di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

