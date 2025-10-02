Mese prevenzione dentale Gullotta Mentadent | Consapevolezza diventi azione

(Adnkronos) – "Il ruolo di Mentadent, insieme ad Andi, è quello di diffondere la cultura della prevenzione, trasformando la consapevolezza in partecipazione attiva. Perché prevenire è un diritto, e deve diventare una pratica quotidiana, accessibile e condivisa". Lo ha detto Cristiano Gullotta, Marketing Oral Care Italia & Brand Development Lead Europe di UnileverMentadent, intervenendo alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com