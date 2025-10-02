Mese prevenzione dentale Ghirlanda Andi | Oggi sfida è benessere gengivale

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Negli anni '80 un bambino di 12 anni aveva in media oltre 10 denti cariati. Oggi siamo scesi a meno di 1: un risultato straordinario, frutto di decenni di impegno nella prevenzione. Ma adesso dobbiamo spostare lo sguardo oltre il dente in sé: la vera sfida è prendersi cura dei tessuti di sostegno, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mese - prevenzione

La prevenzione non va in vacanza: a Palermo mammografie gratis per tutto il mese di agosto

Settembre è il mese della “prevenzione fiscale” del Caf Acli di Arezzo

Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita

mese prevenzione dentale ghirlandaMese della prevenzione orale, 1 italiano su 3 ha paura di mordere una mela - Un gesto simbolico, ma anche concreto, che accende i riflettori su un aspetto spesso sottovalutato della salute orale: la ... Come scrive msn.com

Al via 42a edizione mese prevenzione dentale di Mentadent e Andi - La più longeva iniziativa italiana dedicata alla prevenzione riparte dall’importanza della relazione tra medico odontoiatra e paziente in quanto elemento chiave per ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mese Prevenzione Dentale Ghirlanda