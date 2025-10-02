Mese prevenzione dentale Ghirlanda Andi | Oggi sfida è benessere gengivale
(Adnkronos) – "Negli anni '80 un bambino di 12 anni aveva in media oltre 10 denti cariati. Oggi siamo scesi a meno di 1: un risultato straordinario, frutto di decenni di impegno nella prevenzione. Ma adesso dobbiamo spostare lo sguardo oltre il dente in sé: la vera sfida è prendersi cura dei tessuti di sostegno, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mese - prevenzione
La prevenzione non va in vacanza: a Palermo mammografie gratis per tutto il mese di agosto
Settembre è il mese della “prevenzione fiscale” del Caf Acli di Arezzo
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Tre importanti appuntamenti nel mese della prevenzione e della salute nel Comune di Castelmassa #OttobreRosa - facebook.com Vai su Facebook
Mese della prevenzione contro il #CancroAlSeno ? La facciata di #PalazzoMadama illuminata di rosa dal tramonto di mercoledì #1ottobre all'alba di giovedì 2 per la campagna di sensibilizzazione sui tumori del seno - X Vai su X
Mese della prevenzione orale, 1 italiano su 3 ha paura di mordere una mela - Un gesto simbolico, ma anche concreto, che accende i riflettori su un aspetto spesso sottovalutato della salute orale: la ... Come scrive msn.com
Al via 42a edizione mese prevenzione dentale di Mentadent e Andi - La più longeva iniziativa italiana dedicata alla prevenzione riparte dall’importanza della relazione tra medico odontoiatra e paziente in quanto elemento chiave per ... notizie.tiscali.it scrive