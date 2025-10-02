Mese prevenzione dentale Ghirlanda Andi | Oggi sfida è benessere gengivale

(Adnkronos) – "Negli anni '80 un bambino di 12 anni aveva in media oltre 10 denti cariati. Oggi siamo scesi a meno di 1: un risultato straordinario, frutto di decenni di impegno nella prevenzione. Ma adesso dobbiamo spostare lo sguardo oltre il dente in sé: la vera sfida è prendersi cura dei tessuti di sostegno, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com