Mese della prevenzione orale 1 italiano su 3 ha paura di mordere una mela

(Adnkronos) – Un italiano su 3 (32%) non si sente sicuro nel mordere una mela. Un gesto simbolico, ma anche concreto, che accende i riflettori su un aspetto spesso sottovalutato della salute orale: la 'forza gengivale'. Eppure, davanti a gengive che sanguinano, solo di 1 persona su 3 (30%) prenoterebbe una visita dal dentista. In . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

