Mercato Napoli dalla trattativa in estate al colpo a gennaio | notizia da sogno!

Notizia incredibile per il mercato del Napoli: super colpo possibile a gennaio, era stato trattato già in estate. Il Napoli sta man mano ingranando in questa stagione dopo un’estate che ha regalato profondi stravolgimenti alla rosa di Antonio Conte, ora dotata di molti calciatori in grado di aumentare le opzioni a disposizione. Il club è stato molto attivo e rapido, trattando tanti giocatori, ma scegliendo fra questi solo coloro le cui condizioni d’acquisto erano più accessibili. Uno di questi profili potrebbe però tornare d’attualità a gennaio. Napoli, ritorno di fiamma per Mainoo: a gennaio si può fare!. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it