Mercato Napoli dalla trattativa in estate al colpo a gennaio | notizia da sogno!
Notizia incredibile per il mercato del Napoli: super colpo possibile a gennaio, era stato trattato già in estate. Il Napoli sta man mano ingranando in questa stagione dopo un’estate che ha regalato profondi stravolgimenti alla rosa di Antonio Conte, ora dotata di molti calciatori in grado di aumentare le opzioni a disposizione. Il club è stato molto attivo e rapido, trattando tanti giocatori, ma scegliendo fra questi solo coloro le cui condizioni d’acquisto erano più accessibili. Uno di questi profili potrebbe però tornare d’attualità a gennaio. Napoli, ritorno di fiamma per Mainoo: a gennaio si può fare!. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”
Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli
Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi
Napoli su Matheus Nunes, Manna ha parlato con Jorge Mendes Nome nuovo per la squadra azzurra di Antonio Conte, nel mirino c'è un calciatore del Manchester City. L'esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il suo profilo X, ha rivelato: "Il Napol
Excl - Alittihad submitted a huge bid to Luciano Spalletti to try to convince him to accept the coach role. Offered a contract until 2027. Saudi Club are waiting for Spalletti's final decision. They pushing hard; because former Napoli's coach is their main target
Addio al sogno di mercato di Juventus e Napoli: il club è pronto a rinnovare il suo gioiello - Il Borussia Dortmund punta a rinnovare presto con Karim Adeyemi, finito nel mirino del Napoli e della Juventus. Riporta juvedipendenza.net
"Lasciamolo perdere": Conte ed il retroscena su Ndoye - L'edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena finora rimasto inedito legato al mercato estivo del Napoli. Scrive tuttonapoli.net