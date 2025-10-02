Mercato Juventus suggestione dalla Premier League? Questo top player vuole cambiare aria | l’ultimo aggiornamento lo avvicina a un addio I dettagli

Mercato Juventus, suggestione dalla Premier League? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Un’idea, una suggestione, un’opportunità per il futuro. Il nome di Bernardo Silva è stato accostato con insistenza al calciomercato Juve, ma qual è la reale situazione? A fare chiarezza è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che dal suo canale YouTube ha analizzato lo scenario, raffreddando la pista per il presente ma lasciando una porta aperta per il futuro. Romano ha smentito l’esistenza di una trattativa in corso. “Ad oggi non mi risulta esserci nulla per venire qui e dirvi Bernardo Silva andrà alla Juve”, ha affermato in modo netto, spiegando che è “ancora molto presto” per parlare di un affare concreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

