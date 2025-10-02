Mercato Juve uno dei giovani talenti della Premier League può vestire bianconero? La rivelazione stupisce tutti | ecco cosa è successo in estate e la situazione per gennaio
Mercato Juve, uno dei giovani talenti della Premier League può arrivare a Torino: ecco cosa è successo. Un nome nuovo, un’idea affascinante per il futuro, ma al momento nulla di più. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, rispondendo alle domande dei tifosi sul suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sulle voci che accostano il giovane talento del Manchester United, Kobbie Mainoo, al mercato Juve. Secondo il giornalista, al momento non esiste una trattativa concreta, ma la situazione del giocatore è da tenere sotto stretta osservazione. PAROLE – «Non mi risulta che ci sia una trattativa vera e propria o così concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juve
Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
#Juve, ora è un allarme: da Koopmeiners a Tudor, il mercato per gennaio e non solo. NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo e Giuseppe Giannone - X Vai su X
L'emergenza centrocampo spinge la Juve sul mercato a gennaio. Il sogno è Milinkovic-Savic, ma occhio anche a Kessié, Frendrup e Tonali! #Juve #Calciomercato #SerieA #juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Juve, occhi puntati sul nuovo Rabiot: Comolli prova il colpaccio in vista della prossima sessione invernale: in agenda primi contatti - Mercato Juve, si guarda in Francia per il colpo di gennaio: previsti nuovi contatti per un giovanissimo centrocampista. Segnala juventusnews24.com
Juventus, parla Marotta: "Mercato? Sarà mix tra giovani ed esperienti" - Arriverà il giusto mix di giovani talenti e giocatori d'esperienza". Si legge su goal.com