Mercato Juve uno dei giovani talenti della Premier League può vestire bianconero? La rivelazione stupisce tutti | ecco cosa è successo in estate e la situazione per gennaio

Mercato Juve, uno dei giovani talenti della Premier League può arrivare a Torino: ecco cosa è successo. Un nome nuovo, un’idea affascinante per il futuro, ma al momento nulla di più. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, rispondendo alle domande dei tifosi sul suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sulle voci che accostano il giovane talento del Manchester United, Kobbie Mainoo, al mercato Juve. Secondo il giornalista, al momento non esiste una trattativa concreta, ma la situazione del giocatore è da tenere sotto stretta osservazione. PAROLE – «Non mi risulta che ci sia una trattativa vera e propria o così concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mercato Juve, uno dei giovani talenti della Premier League può vestire bianconero? La rivelazione stupisce tutti: ecco cosa è successo in estate e la situazione per gennaio

