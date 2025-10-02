Mercato del lavoro in Bergamasca saldo positivo nell’occupazione Primi segnali di rallentamento

Bergamo. A metà del 2025 si conferma il trend di crescita dell’occupazione dipendente in Bergamasca, con un incremento su base annua di 5.800 posizioni. È quanto emerge dal report dell’ Osservatorio Mercato del lavoro della Provincia di Bergamo elativo al secondo trimestre dell’anno. Periodo in cui sono calate le assunzioni ( 31.014, -7,7% su base annua) e le cessazioni ( 27.718, -6,3%) per un saldo positivo di 3.300 posizioni, inferiore all’analogo risultato del secondo trimestre 2024. Complessivamente, nei primi sei mesi dell’anno le attivazioni di nuovi contratti sono state 63.489 (-5,4% in confronto alla prima metà del 2024) a fronte di 57. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

