Arezzo, 2 ottobre 2025 – “Il giro del mondo in trecento banchi ” dice Franco Marinoni. E pensare che 21 anni fa, quando tutto è cominciato, quel giro era piuttosto ristretto: ottanta banchi a raccontare specialità e tradizioni del mondo. Il Mercato internazionale celebra un lungo sodalizio (interrotto per due edizioni dal Covid) con la città e il sigillo è il nuovo appuntamento alle porte: 10, 11 e 12 ottobre. Il direttore di Confcommercio Toscana rievoca l’intuizione di allora, oggi una realtà strategica nel panorama degli eventi, non solo aretino. Una tre-giorni pazzesca, a cavallo di trentacinque Paesi, maratona no stop dalle 10 all’una di notte alla scoperta di trecento banchi lungo il percorso che abbraccia la parte bassa del centro: dall’area Eden a via Margaritone, da via Guadagnoli a via Spinello, da via Niccolò Aretino a piazza Sant’Agostino, trasformata nell’agorà dell’intrattenimento con il sound degli Umagroso, appuntamento del sabato sera a ingresso libero, offerto dai commercianti della piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercatissimo dalle uova d’oro. Ad Arezzo torna l’evento dei super affari con 300 banchi