Mercatale sotto i Portici di via Roma

Arezzonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento mensile sabato 4 ottobre con il Mercatale ad Arezzo. Dalle ore 9 alle 19 come sempre in concomitanza con la Fiera Antiquaria, sotto i Portici di via Roma e in via Ser Petraccolo ci saranno dieci stand con prodotti a chilometro zero. La nuova edizione autunnale vedrà tra i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercatale - sotto

A Mercatale la festa Sotto le stelle

Cortona, a Mercatale la festa Sotto le stelle: associazioni e commercianti fanno squadra

Sabato 4 ottobre torna il Mercatale sotto i portici di via Roma

Sabato 4 ottobre torna il Mercatale sotto i portici di via Roma - Arezzo, 2 ottobre 2025 – Sabato 4 ottobre torna il Mercatale sotto i portici di via Roma Dalle ore 9 alle 19 protagonisti i tartufi ed i sapori dell'autunno. Come scrive lanazione.it

Mercatale: sabato 31 maggio sotto i portici di via Roma - Nuovo appuntamento mensile, domani, sabato 31 maggio con il Mercatale ad Arezzo. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mercatale Sotto Portici Via