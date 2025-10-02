Mengoni cambia pelle | Io fragile e senza filtri Per me questo spettacolo è un atto di guarigione

Dodici live negli stadi e mezzo milione di biglietti venduti in estate, sono il presupposto con cui Marco Mengoni approda ora nei palazzi dello sport. In scena al Forum di Assago il 12,13 e 15 ottobre, l’idolo di Ronciglione prepara il ritorno in Europa, che tra la seconda metà di novembre e Natale lo porta pure in Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna. Il tour indoor non è soltanto la continuazione naturale di quello estivo negli stadi: è un cambio di pelle, un nuovo atto di un racconto che Mengoni costruisce da anni, intrecciando musica e visioni, riflessioni intime e scenografie che traducono in immagini i processi dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mengoni cambia pelle: "Io, fragile e senza filtri. Per me questo spettacolo è un atto di guarigione"

Concerto Marco Mengoni, come cambia la viabilità in autostrada

Oggi 14 anni fa, il 27 settembre 2011, veniva pubblicato l'album SOLO 2.0 di Marco Mengoni. I successivi singoli estratti dall'album sono: Tanto il resto cambia e Dall'inferno. - X Vai su X

Alle 07:00 Sant’Ambrogio alza le saracinesche. Mercato di quartiere dal 1873, progetto di Giuseppe Mengoni. Banchi dentro la struttura in ferro e vetro; frutta, pesce, pane, formaggi. Fuori i produttori arrivano presto. Bilance meccaniche, cassette verdi, richiami - facebook.com Vai su Facebook

Musica, la sfida di Marco Mengoni: “Questo tour sono io. Uno spettacolo che è il nostro viaggio” - Ci ho messo un po’ per tirare fuori idee, ho dovuto chiarire delle cose, ho dovuto iniziare un percorso emotivo che non so, quando, se e dove finirà. Si legge su iltempo.it

Coreografia a sorpresa, il corpo di ballo di Marco Mengoni si esibisce tra i tavoli di un ristorante a Rovato - Nel bel mezzo di un ristorante di Rovato – durante l’ora di pranzo – il corpo di ballo di Marco Mengoni ha improvvisato una performance sulle note di Mi fiderò, ... Riporta iodonna.it