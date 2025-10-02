Memoria difensiva scritta dall’intelligenza artificiale; il giudice la rigetta e condanna un avvocato E’ successo al Tribunale di Latina…
Un caso destinato a far discutere quello che si è concluso nei giorni scorsi presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Latina, dove il giudice Valentina Avarello ha condannato un avvocato per l'uso improprio dell' intelligenza artificiale nella redazione di atti giudiziari. Rigetto del ricorso per utilizzo scorretto dell'AI. Come riportato dai colleghi di Latina Oggi, il procedimento riguardava un ricorso per credito contributivo relativo a un avviso di addebito dell'INPS. Secondo il giudice, gli atti presentati dal legale erano chiaramente redatti con strumenti di AI, evidenziando scarsa qualità, assenza di pertinenza e totale mancanza di ordine logico.
