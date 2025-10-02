Meloni sullo sciopero generale | Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno bene insieme

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Copenaghen (Danimarca) per un vertice della Comunità politica europea. In un punto stampa la premier è intervenuta di nuovo sull'abbordaggio della spedizione umanitaria: "Faremo il possibile per portare a casa i nostri connazionali, il. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: meloni - sciopero

Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni

Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un problema per Meloni

"Meloni riconosca il genocidio": sciopero della fame davanti alla Camera. La protesta di Ultima generazione

Giorgia #Meloni sullo sciopero di venerdì indetto dai sindacati per solidarietà alla Global Sumud Flotilla: "Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". @ultimora_pol - X Vai su X

Teleambiente. . Hanno deciso di continuare lo sciopero della fame finché ne avranno le forze, Serena e Beatrice, attiviste di @ultima.generazione che, insieme ad Alina, hanno smesso di magiare 11 giorni fa. Sebbene il governo Meloni abbia già risposto n - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Meloni: Ennesimo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme - “Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Scrive ilgiornale.it

Meloni contro lo sciopero generale per Gaza: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" - Spostandosi poi sul fronte interno, Meloni si è detta rammaricata che “di fronte all’appello a votare unitariamente la proposta di pace per la questione mediorientale portata avanti dagli Stati Uniti, ... Come scrive tg.la7.it