Meloni sullo sciopero generale | Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno bene insieme

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Copenaghen (Danimarca) per un vertice della Comunità politica europea. In un punto stampa la premier è intervenuta di nuovo sull'abbordaggio della spedizione umanitaria: "Faremo il possibile per portare a casa i nostri connazionali, il. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - sciopero

Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni

Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un problema per Meloni

"Meloni riconosca il genocidio": sciopero della fame davanti alla Camera. La protesta di Ultima generazione

meloni sciopero generale weekendFlotilla, Meloni: Ennesimo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme - “Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Scrive ilgiornale.it

Meloni contro lo sciopero generale per Gaza: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" - Spostandosi poi sul fronte interno, Meloni si è detta rammaricata che “di fronte all’appello a votare unitariamente la proposta di pace per la questione mediorientale portata avanti dagli Stati Uniti, ... Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Sciopero Generale Weekend