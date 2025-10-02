Meloni sulla Flotilla | Sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme Al lavoro per riportare a casa gli italiani fermati

Ha seguito "minuto per minuto" l'epopea notturna della Flotilla, l'abbordaggio israeliano che ha portato finora all'arresto di 23 italiani.

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

