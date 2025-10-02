Meloni sulla Flotilla | Nessun beneficio per i palestinesi e attacca i sindacati su sciopero generale | Vogliono il weekend lungo - VIDEO
Meloni sulla Flotilla dopo l'abbordaggio e sullo sciopero generale indetto dai sindacati La premier Giorgia Meloni si è espressa sulla Flotilla poche ore dopo l'abbordaggio a 75 miglia da Gaza da parte di Israele in acque internazionali: "Ricordo che siamo stati la prima nazione ad aprire un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: meloni - flotilla
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla
Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"
Picierno (Pd), 'il tono di Meloni su Flotilla non le fa onore' Picierno (Pd), 'il tono di Meloni su Flotilla non le fa onore' 'Servirebbero misura e stile istituzionale, che sono mancati' (ANSA) - BRUXELLES, 02 OTT - "I toni usati da Meloni non le fanno onore. In un mo - X Vai su X
Meloni: "Ripeto, da Flotilla nessun beneficio aI palestinesi". La premier: "L'unità di crisi della Farnesina è attiva, in contatto con i legali dell'organizzazione". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: 'ripeto, da Flotilla nessun beneficio a palestinesi' - </p "L'unità di crisi della Farnesina è in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati" della Flotilla, ... Lo riporta ansa.it
Meloni stronca la Flotilla: "Nessun beneficio per Gaza ma disagi agli italiani" - Poi sugli attivisti fermati: "Faremo il possibile per farli tornare in Italia il prima possibile" ... Riporta msn.com