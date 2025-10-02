Meloni su Flotilla | Per i palestinesi nessun beneficio Sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme – Il video
Da Copenaghen, dove si trova per il vertice della Comunità europea, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ritornata sui due temi più caldi per l’Italia in questi giorni: lo sciopero indetto dai sindacati per venerdì 3 ottobre e la questione della Global Sumud Flotilla. Su quest’ultima Meloni ha assicurato l’attenzione del governo: «Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto, ovviamente faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile ». La premier ha poi aggiunto: «L’unità di crisi della Farnesina stanotte è in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati». 🔗 Leggi su Open.online
