Meloni stronca la Flotilla | Nessun beneficio per Gaza ma disagi agli italiani
"Nessun beneficio ai palestinesi ma disagi agli italiani": così, da Copenaghen, Giorgia Meloni sulla Flotilla. Arrivando al vertice della Comunità politica europea in programma nella capitale danese, il primo ministro ha affermato di continuare "a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina": "In compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano, lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo". La Meloni ha sottolineato che ieri l'Italia è stata la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori, ma non solo: "Ricordo che siamo la nazione non islamica che ha evacuato più persone da casa per essere curate nei propri ospedali e siamo una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti.
