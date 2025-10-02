Meloni | Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme

Da Copenaghen, dove è in corso il vertice informale dei leader Ue, Giorgia Meloni ha attaccato i sindacati per lo sciopero generale indetto per il 3 ottobre in segno di solidarietà agli attivisti a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. «Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante non avrebbero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno bene insieme», ha dichiarato la premier. Quanto all’opposizione, «fa un’altra scelta rispetto alla pace», ha aggiunto. Meloni: «Dalla Flotilla disagi agli italiani senza vantaggi per la Palestina». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»

