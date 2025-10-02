Meloni | lo sciopero per Gaza? Rivoluzione e week end lungo non stanno insieme

AGI - " Nessun beneficio " per il  popolo palestinese  ma "molti  disagi  per gli  italiani " perché "la  rivoluzione  non si fa con un  week end lungo ".  Giorgia Meloni  ribadisce la posizione del  governo  sulla missione della  Flotilla  e critica la decisione dei  sindacati  di proclamare lo  sciopero generale  nella giornata di domani. Nella giornata delle comunicazioni del ministro  Tajani  alle Camere su  Gaza, osserva: "mi dispiace anche che di fronte a un appello che avevamo fatto alle opposizioni a votare unitariamente una  mozione  di sostegno al  piano di pace  per la  crisi medio-orientale  mi pare che la gran parte dell' opposizione  abbia fatto un'altra scelta ". 🔗 Leggi su Agi.it

