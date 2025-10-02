Meloni e Giorgetti al 3 per cento

Oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti porterà in Consiglio dei ministri un Documento di programmazione di finanza pubblica (Dpfp) con un deficit del 3 per cento. Vuol dire che per la prima volta dopo il Covid l’Italia tornerà sotto il limite europeo del 3 per cento, uscendo con un anno d’anticipo dalla procedura d’infrazione. È un successo del governo Meloni, che sul tema dei conti pubblici ha tenuto la rotta ferma ottenendo risultati sempre migliori delle previsioni (la legge di Bilancio 2024 stimava un deficit del 4,3 per cento, e alla fine è stato del 3,4 per cento; la legge di Bilancio 2025 prevedeva un deficit del 3,3 per cento, e invece sarà del 3 per cento). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni e Giorgetti al 3 per cento

