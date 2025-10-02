Meloni | Da Flotilla nessun beneficio al popolo palestinese ma porterà molti disagi al popolo italiano

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi ovviamente le stiamo seguendo minuto per minuto L’unità di crisi della Farnesina stanotte è stata in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati. E, ovviamente, faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile”. Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del VII vertice della Comunità politica europea in corso a Copenaghen. Meloni: “Faremo di tutto per riportare al più presto gli italiani a casa”. Al “netto di questo” Meloni ha ribadito quanto già espresso ieri poche ore prima della intercettazione della Marina israeliana delle imbarcazioni della Flotilla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

