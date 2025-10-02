Meloni attacca la Cgil | Scioperano di venerdì weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni lancia una stoccata alla Cgil e al sindacato di base Usb, promotori di uno sciopero generale per la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza e fermata da Israele. "Mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - attacca

Renzi attacca Pier Silvio Berlusconi: "Difende Meloni e attacca me, lascio Mondadori"

Bocchino elogia Meloni e viene contestato. Poi attacca Murgia e Padellaro minaccia di abbandonare il palco: “Porta rispetto” – Video

Bocchino magnifica Meloni e il pubblico lo contesta. Poi attacca Murgia e Padellaro minaccia di abbandonare il palco: “Porta rispetto” – Video

meloni attacca cgil scioperanoSciopero generale del 3 ottobre: trasporti, scuola, sanità e uffici fermi. E Meloni attacca i sindacati: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme” - Sciopero generale del 3 ottobre: trasporti, scuola, sanità e uffici fermi. Segnala lanotiziagiornale.it

Meloni contro lo sciopero generale per Gaza: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" - Spostandosi poi sul fronte interno, Meloni si è detta rammaricata che “di fronte all’appello a votare unitariamente la proposta di pace per la questione mediorientale portata avanti dagli Stati Uniti, ... tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Attacca Cgil Scioperano