melicucco consegnati i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul torrente vacale

Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza idrogeologica in Contrada Pezzullo, con particolare attenzione al ponte di attraversamento sul torrente Vacale. L'intervento, voluto e programmato dal Comune di Melicucco, punta a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Parallelamente, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, prosegue la progettazione per la messa in sicurezza del ponte di Contrada San Fili, così da intervenire nei punti considerati più strategici e delicati. "Melicucco continua a investire nella riqualificazione delle proprie infrastrutture – sottolinea l'amministrazione – grazie all'impegno dell'Ufficio Tecnico e al lavoro congiunto con gli enti sovracomunali".

